​​​​​​​مرتزقة تركيا يسرقون مخصصات أهالي كري سبي من الخبز ويبيعونها بأضعاف مضاعفة

حسب المصدر فإن ناحية سلوك شهدت في الفترة الأخيرة توتراً وغضباً شعبياً في وجه مرتزقة دولة الاحتلال التركي، بسبب قيامهم بسرقة مخصصات الأهالي من مادة الخبز.

وبيّن أن عملية السرقة تتم عبر استيلاء المرتزقة على مخصصات الأهالي بعد خبزها من قبل الأفران، ليتم بيعها بما يقارب 3 أضعاف سعرها المعلن.

وأضاف المصدر إن المرتزقة يستخدمون الأطفال لبيع ما سرقوه من الخبز على الأرصفة، وذلك ببيعها للأهالي بـ 15 ليرة تركية للربطة الواحدة (أي ما يعاد 5000 ليرة سورية)، في حين أن الأفران تبيع الربطة بـ 6 ليرات تركية (ما يعادل 1800 ليرة سورية).

وتشهد المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة في ظل هيمنة المرتزقة واستغلالهم للمواد الأساسية اللازمة للمواطنين في مجالات الزراعة والتجارة وغيرها.

وشهد قطاع الزراعة تراجعاً كبيراً في ظل عدم قدرة المزارعين على تأمين المحروقات اللازمة لتشغيل محركات الديزل المخصصة لذلك بعد وصول سعر البرميل الواحد لـ 600 ألف ليرة سورية، رافقه تدهور أوضاع مربي الماشية وركود اقتصادي في الأسواق.

(د)

ANHA