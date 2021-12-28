​​​​​​​مرتزقة تركيا يقطعون مئات الأشجار تمهيداً لبناء مستوطنات جديدة في عفرين المحتلة

افاد مصدر خاص بأن مرتزقة الاحتلال التركي أقدمت على قطع ما يقارب 100 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها لأهالي مقاطعة عفرين المحتلة والتي تقع ما بين قريتي " علكا"و" كفرومة" التابعتين لناحية شرا في المقاطعة المحتلة.

وأضاف المصدر بأن من بين الأهداف التي يتم قطع الأشجار هي تحطيبها وبيعها في الأسواق، وبناء مستوطنات جديدة محلها لتوطين عوائل المرتزقة بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة وابادة الشعب الكردي وتهجير من تبقى منهم.

على صعيد متصل، ذكرت إحدى مصادر من داخل ناحية موباتو "معبطلي" بأن مرتزقة "العمشات" أقدمت على قطع مساحات واسعة وكبيرة من الأشجار الحراجية الواقعة بين قريتي "حج قاسم" و "مست عاشورا"، وذلك للمتاجرة بها وبناء قواعد عسكرية ومستوطنات.

تضم مقاطعة عفرين بالفعل العديد من المستوطنات التي أنشأتها دولة الاحتلال التركي بمساعدة بعض المنظمات الخليجية المتواطئة مع دولة الاحتلال في دولتي قطر والكويت.

عقب احتلال عفرين في الـ 18 من آذار عام 2018، هجّرت دولة الاحتلال التركي 300 ألف مواطن من عفرين وأدخلت 400 ألف مستوطن في إحدى أكبر عمليات التغيير الديمغرافي التي شهدتها سوريا منذ بداية أزمتها في ربيع 2011.

(آ ر/م)

ANHA