​​​​​​​مرتزقة تركيا يقطعون أشجار زيتون تعود ملكيتها للكرد المتبقين في عفرين المحتلة

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق مَن تبقى من السكان الأصليين في عفرين المحتلة من قتل وخطف وتغيير ديمغرافي للمنطقة وتشويه معالمها وطبيعتها.

حيث أفادت مصادر خاصة من ناحية شيراوا في عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة "فيلق الشام" على قطع 200 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها للمواطن جمو عمر من أهالي ناحية شيراوا.

فيما أفادت مصادر أخرى في ناحية شيه، بأن المرتزق المدعو "محمد جاسم أبو عمشة"، وشقيقه المرتزق "علمدار" فرضا مبلغاً مالياً قدره 800 دولار أميركي على من تبقى من الكرد في ناحية شيه بمقاطعة عفرين المحتلة.

(ج س/ س ر)

ANHA