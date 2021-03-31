​​​​​​​مرتزقة تركيا يقصفون قوات حكومة دمشق بصواريخ غراد

واستهدف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" التابعة للاحتلال التركي، بصواريخ غراد مواقع لقوات حكومة دمشق في داديخ وخان السبل ضمن القطاع الشرقي من الريف الإدلبي، بحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محيط مجدليا جنوب شرق إدلب، ومناطق أخرى في الفطيرة وسفوهن وأطراف كنصفرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وعلى صعيدٍ متصل تشهد أجواء إدلب تحليقًا لطائرات استطلاع بشكل مكثف منذ ساعات طويلة.

واستهدف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" أمس ثلاثة عناصر من قوات حكومة دمشق، قنصًا، على محور تلال كبانة في جبل الأكراد شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى قنص عنصر آخر على جبهة سراقب شرق إدلب، دون أن يتسنى لهم التأكد فيما إذا قتلوا أم أُصيبوا فقط.

(ش ع)