​​​​​​​مرتزقة تركيا يقصفون موقعاً لقوات حكومة دمشق بريف حلب

نفذ مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً مدفعياً على محور "الفوج46" في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق وجماعات المرتزقة بين الحين والآخر.

وبذلك، يرتفع إلى 214، تعداد الأشخاص الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 129 عملية تنوعت، بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 150 شخصاً، جلهم من عناصر قوات حكومة دمشق ومواطنين.

(د ع)