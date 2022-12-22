​​​​​​​مرتزقة تركيا يختطفون مواطناً من عشيرة البو عساف في كري سبي المحتلة

وحسب المصدر، فإن مرتزقة "مكافحة الإرهاب" التابعون للاحتلال التركي داهموا أمس الأربعاء، بلدة العلي باجلية (١٥ كم جنوبي مقاطعة كري سبي المحتلة)، واختطفوا على إثرها المواطن، خضر جاسم المحمد (٣٠ عاماً) من عشيرة البو عساف؛ فخذ المطاردة.

ولفت المصدر أن هذه هي المرة الثانية التي يختطف فيها المحمد من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

مبيَناً أن المرتزقة، طالبوا ذويه بفدية ٤ آلاف دولار أميركي؛ لقاء الإفراج عنه.

ويتبع مرتزقة الاحتلال التركي الاختطاف في المناطق المحتلة من سوريا، كأحد الأساليب لابتزاز مَن تبقى من السكان الأصليين في تلك المناطق وجني الأموال عن طريقهم.

هذا ووثقت وكالتنا في الـ ١٢ من الشهر الجاري قيام المرتزقة باختطاف أحد وجهاء عشيرة البوعساف من البلدة ذاتها، ويدعى هايل جاسم خلف الحسان.

(د)

ANHA