​​​​​​​مرتزقة تركيا يخطفون مواطناً من عفرين كان والده قد توفي على يد مستوطنين

يستمرّ الاحتلال التركيّ ومرتزقته باختطاف المدنيّين في منطقة عفرين المحتلّة، بهدف التّضييق عليهم لترك منازلهم وقراهم تنفيذاً للسياسات التركيّة الهادفة لإجراء التغيير الديمغرافي في المنطقة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمة أن المرتزقة أقدموا على تطويق منزل المواطن نوري الكائن في مدينة عفرين المحتلّة، وهو من أهالي قرية "موساكو" التابعة لناحية "راجو" في مقاطعة عفرين المحتلّة. وتمّ اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.

ويعمل المواطن نوري، في محلّ للمعجّنات (الكعك) في دوّار كاوا بمدينة عفرين المحتلّة.

والجدير بالذّكر أنّ والد المُختطف نوري، المسنّ "نظمي رشيد عكّاش 73 عاماً"، كان قد فقد حياته أيضاً بعد شجار مع رعاة غنم من المستوطنين كانوا يرعون أغنامهم في أرضه المزروعة بالزيتون وعندما اعترض على ذلك انهالوا عليه بالضرب وأهانوه، ليتعرّض المواطن نظمي لأزمة قلبية تسبّبت بوفاته على الفور بتاريخ 25-5-2020.

وتمّ عرض الجثّة حينها على الطبابة الشرعية بعد اتّهام عائلته للمستوطنين بالتسبّب بوفاته ومضايقته مضايقات جسدية، فيما أكّد المستوطنون الذين تسبّبوا بمقتله أنّ مرتزقة "الفرقة التاسعة"، هم من سمحوا لهم برعي الأغنام في بساتين الزيتون العائدة للمواطن نظمي.

(إ)

ANHA