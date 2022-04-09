​​​​​​​مرتزقة تركيا يخطفون مواطناً عفرينياً للمرة الثالثة

يستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بسياستهم الهمجية بحق أهالي مقاطعة عفرين المتبقين فيها، فبعد أربعة أعوام من الاحتلال يستمرون بارتكاب الجرائم بحق المتبقين وتضييق الخناق عليهم لإجبارهم على الهجرة وإفراغ المنطقة.

وفي هذا السياق أفاد مصدر محلي من مقاطعة عفرين المحتلة بأن عناصر تابعين لأمنية مرتزقة لواء السمرقند أقدموا بتاريخ الـ 8 من نيسان الجاري على اختطاف المواطن محمد خليل نوري البالغ من العمر 37 عاماً وهو من أهالي قرية كفرصفرة التابعة لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة.

وأضاف المصدر بأن المواطن محمد خليل نوري تعرض للخطف ثلاث مرات، وذلك بتهمة تأدية واجب الدفاع الذاتي في عهد الإدارة الذاتية سابقاً، وتم اقتياده إلى مقر المحكمة العسكرية في الناحية ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

(ل)

ANHA