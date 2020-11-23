​​​​​​​مرتزقة تركيا يخطفون 3 مواطنين من موباتا ويطالبون بالفدية

وأكّدت مصادر أنّ مرتزقة ما تسمّى (الشرطة العسكرية) التابعة للاحتلال التركيّ، أقدمت على اختطاف ثلاثة مواطنين من مركز ناحية موباتا بحجّة التعامل مع مؤسّسات الإدارة الذاتية سابقاً.

والمواطنون المختطفون هم كلّ من "حمودة حسين 44 عاماً ـ زهير مصطفى شعبو 37 عاماً ـ زهير حنان عليكو".

وأشار المصدر أنّ مرتزقة الشرطة العسكرية طلبت من ذوي المختطفين مبالغ ماليّة قدرها 2000 دولار للإفراج عنهم.

ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته ابتزاز أهالي عفرين وممارسة الانتهاكات بحقّهم بهدف تضييق الخناق عليهم وتهجيرهم من ديارهم.

(ف إ/إ)

ANHA