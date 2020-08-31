وقال مصدر محلي لمراسل وكالتنا إن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا على حرق المنازل والأشجار في القرية.

هذا ووثق المصدر ما فعله المرتزقة في القرية بالفيديو والذي يظهر آثار الدمار الهائل الذي ألحقته النيران في الأشجار والمنازل.

هذا وأكد المصدر لوكاتنا أن المرتزقة أقدموا، في وقت سابق، على اختطاف صاحب المحل التجاري في القرية المدعو محمد أبو صقر منذ قرابة الشهرين ولا يزال مصيره مجهولًا حتى اللحظة.

وتضم قرية اللوبدة قرابة الـ25 منزلًا هم من المكون العربي، وتركزت عمليات الإحراق في القسم الجنوبي من القرية حيث يقطن محمد أبو صقر وأسرته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مثل هذه الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين، فهي تستمر بارتكاب مثل هذه الجرائم في المناطق المحتلة، لا سيما هدم القرى كما حصل في قرية شركراك شمالي عين عيسى، ناهيك عن الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين تحت ذرائع واهية ووسط صمت دولي قميء.

(س ع/ج)

ANHA