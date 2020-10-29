​​​​​​​مرتزقة تركيا يهاجمون قرية في عفرين ويصيبون 13 مدني بجراح

أفادت مصادر مطلعة من عفرين لوكالتنا، بتعرض قرية إيسكا التابعة لناحية جندريسة في مقاطعة عفرين لحملة مداهمة ومحاولات اختطفا وسرقة الممتلكات من قبل المرتزقة، ولدى محاولات الأهالي الدفاع عن أنفسهم وأملاكهم أقدم المرتزقة على إطلاق الرصاص بشكل عشوائي صوب الأهالي في القرية، ما أدى إلى إصابة 13 مدني على الأقل بجراح. عرف منهم المواطن علي جمو والمواطن محمد عثمان.

يذكر أن الاستخبارات التركية ومرتزقة ما تسمى "سمرقند وجيش الشرقية" أقدموا اليوم أيضاً على اختطاف11 مواطناً من قرية كفر صفرة وسبعة مواطنين من قرية كوران التابعتين لناحية جندريسة بمقاطعة عفرين المحتلّة بينهم نساء.

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