​​​​​​​مرتزقة تركيا يداهمون قرية في ناحية شرا بعفرين المحتلة ويختطفون عدداً من المواطنين

وأكد مصدر خاص لوكالتنا، إقدام مرتزقة ما تسمى "فرقة السلطان مراد" التابعة لجيش الاحتلال التركي، على مداهمة قرية قورت قولاق بناحية شرا في عفرين المحتلة واختطفوا قرابة 15 مواطناً من أهالي قرية.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة ملثمين داهموا القرية المذكورة واختطفوا المواطنين بشكل تعسفي، وذلك بحجة التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً.

وشدد المصدر أن القرية تشهد حالة استنفار أمني مشددة من قبل المرتزقة، وأن عمليات الاختطاف لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة وسط تخوف الأهالي من الاختطاف.

وبحسب المصدر في الساعات القليلة القادمة سيتم الكشف عن أسماء المختطفين.

(ف إ)

ANHA