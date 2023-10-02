​​​​​​​مرتزقة تركيا يعتدون على طبيب وممرضة في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي بقيام مرتزقة من الفيلق الثالث التابعة للاحتلال التركي بالتعدي بالضرب على الطبيب حيان الحمود والممرضة سعاد المشهور العاملين في مشفى "تل ابيض" في مركز المقاطعة المحتلة.

ولفت المصدر بأن الاعتداء جاء على خلفية اتهام المرتزقة للطبيب والممرضة بالتسبب بموت أحد المرتزقة المنضوي في فصيلهم حيث نقل إلى المشفى إثر حادث مروري.

وبين المصدر بأن المرتزقة قاموا أيضاً بتحطيم الأجهزة الطبية في غرفة الإسعاف.

وبحسب المصدر فإن المرتزقة اقتادوا الطبيب والممرضة بعد الاعتداء عليهما إلى جهة مجهولة.

وتشهد مقاطعة كري سبي/تل أبيض التي تحتلها تركيا ومرتزقتها منذ تشرين الأول عام 2019، انعدام الأمن والفوضى، وجرائم ترتكب يومياً بحق قاطني المقاطعة المستوطنين ومن تبقى من أهالي المقاطعة.

(د)

ANHA