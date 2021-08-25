​​​​​​​مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق تتبادلان القصف

واستهدف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" بقذائف الهاون مواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق على محور بلدة ميزناز في ريف حلب الغربي، فيما قصفت الأخيرة محيط بلدة معارة النعسان في ريف إدلب قرب الحدود الإدارية مع ريف محافظة حلب الغربي.

إلى جانب ذلك قصفت قوات حكومة دمشق مواقع عسكرية للمرتزقة في دوير الأكراد وتلال كبانة في أقصى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحليقًا للطائرات الحربية الروسية في أجواء ريف اللاذقية ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وكان المرصد قد وثق، أمس، مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق جراء عمليات القنص نفذها المرتزقة على محور قرية الملاجة في ريف إدلب الجنوبي.

(ش ع)