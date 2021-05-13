​​​​​​​مرتزقة تركيا تطرد ثلاثة عائلات عفرينية من منازلها وتمنحها للمستوطنين

وقالت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، عبر صفحتها الرسمية على الانترنت بأن مرتزقة ماتسمى "لواء الشمال" التابعة للاحتلال التركي أقدمت بتاريخ 5 أيار الجاري على طرد ثلاثة عائلات من قرية آفرازة والاستيلاء على منازلهم لتوطين عوائل المرتزقة عوضاً عنهم.

وبحسب المنظمة أن المواطنين الذين تم طردهم من منالهم هم كلاً من "محمد نعسان وابنه نعسان مع عائلته، وصهره محمد مصطفى وعائلته"، وأشارت المنظمة أن المرتزقة استولت على كافة محتويات المنزل ووطنت بدلاً عنهم عوائل مستوطنة.

وكان قد عمد الاحتلال التركي على استكمال بناء مجمع "آفرازة الاستيطاني" والتي تكفلتها جمعية ماتسمى "بيان القطرية ـ التركية" بتمويل بنائه، وذلك بمساحة 1 كم، على ساحة القرية والتي كان يحتفل أهالي عفرين فيها بأعياد النوروز.

(ف إل)

ANHA