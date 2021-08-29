​​​​​​​مرتزقة تركيا تختطف 4 مواطنين من عائلة واحدة وتسلمهم للاستخبارات التركية في عفرين

وقال المصدر إن مرتزقة الشرطة العسكرية اختطفت أربعة مواطنين من أهالي قرية الجلمة التابعة لناحية جندريسه، بينهم فتاة وتسليمهم للاستخبارات التركية بعد الانتهاء من التحقيق معهم في مركزها بالناحية، للاستخبارات التركية وسط مدينة عفرين المحتلة.

وفقاً للمصدر إن المختطفين هم كلاً من "مصطفى شيخو ـ ابنته روكان مصطفى شيخو(21)عاماً ـ هيثم مصطفى شيخو (41) عاماً ـ جوان مصطفى شيخو (20)عاماً".

وذكر المصدر إن الاستخبارات التركية أطلقت سراح الفتاة روكان شيخو بعد عدة أيام من التحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي التي تعرضت لها، وهي في حالة صحية سيئة.

كما أوضح بأن الاستخبارات التركية نقلت المختطف "هيثم شيخو" إلى المشفى العسكري للمرتزقة في مدينة عفرين بعد تعرضه لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات وهو في حالة صحية سيئة.

هذا ولا يزال مصير باقي المختطفين مجهولاً.

(ف إ)

ANHA