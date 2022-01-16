​​​​​​​مرتزقة تركيا مستمرون بسرقاتهم..٥٠ صفيحة زيت و٥ جرارات سُلبت من أفراد أسرة واحدة

نقل مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة لوكالتنا أن مرتزقة ما يسمون بفرقة السلطان سليمان شاه والمعروفة بـ "العمشات" سلبوا 50 صفيحة من زيت الزيتون من منزل المسنّة الكردية أمينة حاجي، المعروفة باسم أمينة جوجانو، من أهالي قرية خليل كولكو في ناحية شيه بمقاطعة عفرين المحتلة.

وأضاف المصدر أن المواطنة “أمينة جوجانو” تبلغ من العمر 80 عاماً، شبه مقعدة، لها ابنة (35 عاماً) ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يقيم أبناؤها المتزوجون في مدينة عفرين، حيث تعرضوا لعملية سرقة هم أيضاً.

وزاد المصدر، أن متزعم في مرتزقة الجبهة الشامية والمدعو نضال بيانوني أقدم مع عدد من مرتزقته على سرقة 5جرارات زراعية عائدة ملكيتها لأولاد أمينة جوجانو خلال خمسة ليالي متتالية.

ويعيش المواطنون في عفرين والمناطق المحتلة الأخرى من قبل تركيا وسط عمليات سرقة مستمرة لممتلكاتهم وتعرضهم للابتزاز المالي والخطف على يد مرتزقة تركيا.

(س)

ANHA