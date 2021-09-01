​​​​​​​مرتزقة تحرير الشام يقصفون مناطق لقوات حكومة دمشق في ريفي إدلب وحماة

واستهدفت مرتزقة تحرير الشام بأكثر من 50 قذيفة وصاروخ مناطق في شطحة وجورين وناعورة جورين وميرزا الخاضعة جميعها لقوات حكومة دمشق في ريف حماة الغربي، وذلك رداً على القصف الجوي الروسي صباح اليوم على معسكر تابع لمرتزقة تحرير الشام بريف إدلب الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسببت القذائف الصاروخية بمقتل طفلة وسقوط أكثر من 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لحدوث أضرار مادية، كما قصفت مرتزقة تحرير الشام مناطق في خان شيخون ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وشنت طائرات حربية روسية في وقت سابق من اليوم، 7 غارات جوية على محيط قرية الحمامة في ريف جسر الشغور، ضمن القطاع الغربي من محافظة إدلب، حيث استهدفت معسكراً تابع لمرتزقة تحرير الشام في المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ش ع)