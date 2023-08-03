​​​​​​​مرتزقة تحرير الشام يجلدون طفلاً

قام مرتزقة "هيئة تحرير الشام" بتنفيذ حكم الجلد بحق طفل يبلغ من العمر (12 عاماً)، بتهمة تهريب سجائر ومواد تبغية من مدينة عفرين إلى منطقة إدلب المحتلتين، حسب ما نشره مركز توثيق الانتهاكات.

أشارت المصادر إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ الحكم بعد إدانة الطفل بتهمة القيام بأعمال تهريب على حسب ما روّج له بحجج وذرائع واهية، وهي أن الطفل تجاوز القوانين المفروضة في المنطقة، وذلك بعد اعتقاله من قبل إحدى دورياتها.

تضاف هذه الجريمة إلى سجل مرتزقة الهيئة ومختلف المجموعات المرتزقة المدعومة من قبل الاحتلال التركي، بما في ذلك القتل غير القانوني والتعذيب والاعتقال التعسفي للمدنيين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال للقتال والاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين.

(س ع)