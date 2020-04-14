​​​​​​​مرتزقة سوريّون بقبضة الجيش اللّيبي: ضحكوا علينا ولم يعطونا ٢٠٠٠ دولار

واعترف المرتزقة المقبوض عليهم في مقاطع مصوّرة نشرتها حسابات الجيش الليبي على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بقيام تركيا بتجنيدهم، ونقلهم إلى القتال ضدّ الجيش الليبيّ مقابل الحصول على راتب شهري بـ 2000 دولار.

واعترف أحد المرتزقة ويُدعى محمد عيتابي بانتمائه إلى مرتزقة جبهة النّصرة، وهو ما يؤكّد صحّة التقارير التي تحدّثت عن وصول "إرهابيين" ضمن أفواج المرتزقة السّوريين الّذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس لتعزيز صفوف قوّات الوفاق. وقال: "أنصح المقاتلين السوريين بعدم القدوم إلى ليبيا، ضحكوا علينا، ولم يعطونا 2000 دولار".

وتحدّث المرتزقة عن تفاصيل الرّحلة الّتي انتهت بهم داخل جبهات القتال بليبيا، وأكّدوا أنّه تمّ نقلهم من مدينة إدلب نحو مطار إسطنبول التركيّ مروراً بمدينة غازي عنتاب، ثمّ إلى مطار معيتيقة بطرابلس، حيثُ تمّ نقلهم عبر حافلات إلى محاور المعارك بالعاصمة طرابلس.