​​​​​​​مرتزقة سليمان شاه يشكلون لواء جديدًا في عفرين للتوجه إلى ليبيا

نشرت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا بيانًا على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت فيه إلى أن مرتزقة جيش الاحتلال التركي يشكلون لواء جديدًا للتوجه إلى ليبيا.

وبحسب البيان، فقد وصل عدد المنتسبين لهذا اللواء الجديد إلى 150 مرتزقًا، وهم من ريف درعا، وسيتم إرسالهم من تركيا لحماية النقاط العسكرية التركية مقابل 1500$ شهريًّا.

كما قال المرتزقة بأن مرتزقة جيش الاحتلال التركي أطلقوا سراح الشاب جهاد من أهالي قرية درويش التابعة لناحية راجو بعدما تم اعتقاله في 11 الشهر المنصرم، وكان الشاب قد دفع مبلغ 700 ليرة تركية مقابل إطلاق سراحه.

وفي السياق ذاته، قالت المنظمة إن المرتزقة أطلقوا سراح أربعة مواطنين من أهالي قرية مستكه التابعة لناحية شيه من قبل الاستخبارات التركية، وذلك بعدما دفعوا فدية مالية قدرها 1200 – 2000 ليرة تركية، والمواطنون هم "محمد حسو – عبدو محمد – مالشين علو – أسد علو"، وذلك بحسب منظمة حقوق الإنسان.