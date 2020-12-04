وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مرتزقة "فرقة الحمزة" التابعة للاحتلال التركي افتتحوا، اليوم، ثكنة عسكرية جديدة تحت مسمى ثكنة "الشهيد ياسر أبو الشيخ"، في منطقة حوار كلس عند الحدود السورية - التركية في ريف حلب الشمالي.

وتعدّ الثكنة العسكرية الجديدة الأولى من نوعها في مناطق سيطرة قوات الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها في ريف حلب الشمالي والشرقي، مهمتها تخريج المرتزقة كقوات خاصة بعد تدريبهم على عمليات المداهمة داخل المدن والأبنية.

وسبق لمرتزقة "الحمزة" التابعة للاحتلال التركي أن ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها في كل من جرابلس، اعزاز، الباب، عفرين، سريه كانيه وكري سبي، بالإضافة إلى مشاركتهم في الصراع الدائر في ليبيا وإلى جانب الجيش الأذري ضد أرمينيا في صراعها على منطقة آرتساخ/قره باغ.

(د أ)