​​​​​​​مرتزقة داعش يواصلون هجومهم على قوات دمشق في بادية الرصافة

وتستمر الاشتباكات بين مرتزقة داعش من جهة، وعناصر من قوات حكومة دمشق من جهة أخرى قرب قرية خربة المقمن في بادية الرصافة جنوبي الرقة والتي تعتبر خط الإمداد الرئيسي لقوات حكومة دمشق في عمق البادية، إذ يحاول داعش السيطرة على المنطقة لقطع خطوط الإمداد لقوات دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الاثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مرتزقة داعش من جهة، وقوات حكومة دمشق المتمثلة بـ "الفرقة 18 والفرقة 25" قرب قرية خربة المقمن في بادية الرصافة بريف الرقة الجنوبي من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، نفذ الطيران الحربي الروسي فجر اليوم، الثلاثاء، نحو 10 ضربات جوية استهدفت تحركات ومواقع لمرتزقة داعش في بادية الرصافة، ليرتفع إلى نحو 25 تعداد الضربات الجوية التي نفذتها المقاتلات الروسية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على بادية الرقة.

ووثّق المرصد، منذ مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، مقتل 24 عنصراً من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها وإصابة 29 آخرين، بهجمات متفرقة شنها مرتزقة داعش في البادية.

(د ع)