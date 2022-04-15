​​​​​​​مرتزقة داعش يهاجمون نقاط تابعة لمجموعات موالية لحكومة دمشق بريف دير الزور

وفي التفاصيل، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مرتزقة داعش عمدوا خلال الساعات الفائتة، إلى شن هجوم على نقاط عسكرية تابعة لـ "الدفاع الوطني" الموالي لحكومة دمشق، وذلك في منطقة الخور الشرقي ضمن بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

ودارت اشتباكات بين الطرفين، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى ومعلومات عن قتلى، لينسحب عناصر "الدفاع الوطني" من هذه النقاط متوجهين إلى الميادين.

وأشار المرصد في العاشر من الشهر الجاري، إلى مقتل 4 عناصر من المجموعات الإيرانية وإصابة اثنين آخرين، في هجوم لمرتزقة داعش على مواقع عسكرية قرب مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.

(د ع)