​​​​​​​مرتزقة داعش يهاجمون مواقع مجموعات تابعة لقوات حكومة دمشق

وهاجم مرتزقة داعش مواقع لقوات "الدفاع الوطني" التابعة لحكومة دمشق في منطقة الحمرا ضمن بادية الميادين في ريف دير الزور، ما أدى إلى إصابة 4 عناصر من "الدفاع الوطني"، جراح بعضهم خطيرة، وجرى نقلهم إلى مشفى دير الزور العسكري.

وفي سياق متصل، تسلل مرتزقة داعش إلى نقطة عسكرية تابعة لـ “الفيلق الخامس” المدعوم روسيًّا، في محيط بلدة معدان عتيق شرق الرقة وتمكن عناصر المرتزقة من أسر 3 من عناصر الفيلق، وسط حالة من الاستنفار لقوات حكومة دمشق تشهدها بادية معدان في ريف الرقة للبحث عن خلايا داعش.

وفي 14 كانون الأول الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن المقاتلات الروسية جددت قصفها الجوي على البادية السورية، حيث شنت غارات مكثفة، مستهدفة كهوفًا يتوارى فيها مرتزقة داعش في بادية دير الزور الغربية وبادية الرقة، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

(ش ع)