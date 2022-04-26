​​​​​​​مرتزقة داعش يهاجمون مواقع لقوات دمشق وغارات روسية على البادية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مرتزقة داعش شنوا هجوماً جديداً على مواقع لقوات حكومة دمشق ضمن البادية، حيث استهدف مرتزقة داعش نقاطاً في قرية الخويلية ضمن بادية حمص الشرقية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ويعتبر هذا الهجوم هو الرابع لمرتزقة داعش ضمن البادية خلال أقل من 30 ساعة.

في سياق متصل، شنت المقاتلات الروسية نحو 20 غارة جوية خلال الساعات الفائتة على باديتي حمص والرقة، ليرتفع العدد إلى نحو 490 غارة شنتها المقاتلات الروسية على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل من العام 2022.

وكان المرصد قد وثق خلال الساعات الفائتة مقتل 5 عناصر في قوات حكومة دمشق والمجموعات التابعة لها، برصاص خلايا مرتزقة داعش في باديتي دير الزور والرقة.

وأمس الإثنين، نفذ مرتزقة داعش هجوماً على مواقع لـ "الفرقة 17" بقوات حكومة دمشق ومجموعات "القاطرجي" في محيط حقل الخراطة النفطي ببادية دير الزور الغربية، تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة دارت بين خلايا مرتزقة داعش وقوات حكومة دمشق في "بادية غانم العلي" بريف الرقة الشرقي.

(د ع)