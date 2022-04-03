​​​​​​​مرتزقة الشرطة العسكرية تقوم بتصفية مرتزق اكتشف تهريبها لمجموعة دواعش إلى تركيا

وقتل مرتزق موالي للاحتلال التركي من أهالي سلوك، وألقيت جثته في قرية عاجلة غربي سري كانيه بريف الحسكة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجرى تصفية المرتزق على يد متزعم من مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" التابعة لتركيا، بعد اكتشافه محاولة تهريب متزعمين من مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" لمجموعة دواعش إلى تركيا، مقابل مبلغ مالي كبير.

وأكدت مصادر المرصد السوري، أن مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية"، أرسلوا صور للقتيل ومعه سلاح “كلاشنكوف” للإشارة أنه كان يعمل بالتهريب، وأن حادثة مقتله جاءت بعد مواجهة مع مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية".

وذكر المرصد السوري، بأن قيادي من مرتزقة ما تسمى "فرقة الحمزة"، أمر القتيل بالانخراط في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي لتتبع أخبارها.

(ل د)