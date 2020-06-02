​​​​​​​مرتزقة الحمزات تعيد النساء المختطفات إلى سجونها

أفادت مصادر من داخل عفرين أن ما تسمى بالشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي في عفرين أعادت تسليم النساء المعتقلات إلى مرتزقة الحمزات.

وكانت مواجهات نشبت بين مرتزقة "فرقة الحمزات" ومجموعات مرتزقة أخرى تابعة أيضاً للاحتلال التركي، بتاريخ 28 أيار الجاري، حيث تم مداهمة إحدى مقرات فرقة الحمزات والعثور على نساء من عفرين مختطفات لديهم.

وبحسب المصادر فقد تم تسليم المختطفات إلى ما تسمى بالشرطة العسكرية التي أودعتهم في سجونها.

وأفادت مصادر من داخل عفرين أن "الشرطة العسكرية" أعادت تسليم النساء المختطفات إلى مرتزقة الحمزات، التي أودعتهم مجدداً في إحدى معتقلاتها في قرية باسوطة.

إلى ذلك أفادت المصادر باستمرار الموجهات والاشتباكات بين عناصر المجموعات المرتزقة في عفرين.

(س خ/ك)