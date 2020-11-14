​​​​​​​مرتزقة الدولة التركية تختطف 4 مواطنين من قرى عفرين المحتلة

وأكد المصدر أن المواطنين المختطفين هم (علي علي مصطفى (30 عامًا) ـ حنان علي مصطفى (32عامًا) ـ مصطفى حنيف روطو(29 عامًا) ـ حنيف إبراهيم روطو( 57 عامًا وهو والد مصطفى روطو).

وبحسب شهود أكدوا أن مرتزقة ما تسمى بالشرطة العسكرية اقتادوا المواطنين المختطفين إلى مركز الشرطة العسكرية في مركز مدينة عفرين (ثانوية التجارة سابقًا).

ويذكر أن ما يسمى بجيش النخبة التابع للاحتلال التركي يسيطر على قرية عمارا التابعة لناحية موباتا، وبحسب ما أكده الأهالي من القرية أن الفصائل المسلحة، ومنها "النخبة"، مارس أبشع الجرائم بحق سكان القرية.

(ف إ)