​​​​​​​مرتزقة الاحتلال يختطفون 4 مدنيين ثلاث منهم نساء

أكد مصدر خاص لوكالتنا أن مرتزقة "أحرار الشرقية" التي تعمل بأمر مباشر من الاستخبارات التركية، أقدمت على اختطاف أربعة مواطنين من قرية بافلور التابعة لناحية جندريسه.

وحصل المصدر على أسماء المخطوفين، وهم كلٌّ من "أديب بكر ـ وعائشة حسو ـ وأمينة حنّان ـ وفريدة حمو" وأضاف المصدر أن المرتزقة اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة، ولايزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن.

وتكثر في المناطق المحتلة من قبل تركيا وبخاصة عفرين، حالات خطف المدنيين، لطلب الفدية المالية من ذويهم مقابل الإفراج عنهم، وسط استمرار عمليات نهب أملاك المواطنين وموسم الزيتون الخاص بهم، وفرض الإتاوات عليهم.

(سـ)

ANHA