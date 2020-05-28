​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركيّ يحرقون المنازل والمحاصيل في ريف زركان

وأفاد مصدر محلّي لمراسل وكالتنا بأنّه في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على إضرام النيران بمنازل المدنيين في قرية تل مناخ الواقعة تحت الاحتلال، والتي تهجّر منها أهلها نتيجة هجمات وجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتزامن ذلك مع قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لقرى ناحية زركان التابعة لمنطقة سري كانيه والتي أدّت لاندلاع الحرائق في الأراضي الزراعية بقرية "الربيعات" غربي ناحية زركان، حيث سارعت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي على إخمادها.

يذكر أنّه ونتيجة الحرائق التي افتعلها جيش الاحتلال في ناحية زركان بعد عصر اليوم الخميس، فقد شخص لحياته، وأصيب أخر بحروق خطيرة أثناء محاولتهما إخماد النيران.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينتهجها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته باستهداف أملاك المدنيين وقوتهم.

(د أ/ل)

ANHA