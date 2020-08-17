​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يواصلون اختطاف أهالي عفرين وابتزازهم

تستمر انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المواطنين في عفرين المحتلة وسط صمت دولي، حيث أفادت مصادر لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا عن إقدام مرتزقة ما يسمى "فصيل النخبة" التابع للاحتلال التركي يوم أمس على اختطاف 3 مواطنين كرد في قرية شيخوتكا التابعة لناحية موباتا بمقاطعة عفرين المحتلة.

ووثقت المنظمة أسماء المختطفين وهم كل من :"محمد منان رشو ٥٣ عاماً، محمد محمد رشو ٥٩ عاماً، وزكي حنان رشو ٤٨ عاماً"، وتم اقتيادهم إلى مقر المرتزقة في قرية عمارا التابعة لناحية موباتا بمقاطعة عفرين المحتلة.

وبحسب مصاد لمنظمة حقوق الإنسان بأن المواطن محمد محمد رشو اختطف لأكثر من ثلاث مرات وأطلق سراحه بعد دفعه لفدية مالية والمواطن محمد منان رشو تعرض أيضاً للاختطاف بعد احتلال عفرين في ٢٠١٨.

وأشارت بأن اختطاف المواطنين الكرد يتم من قبل المسلحين التابعين للفصائل المسلحة والشرطة العسكرية وبإشراف مباشر من الاستخبارات التركية بتهم التعامل سابقاً مع الإدارة الذاتية وذلك لإجبارهم على التهجير القسري أو ابتزازهم لدفع فدى مالية لهم لقاء إطلاق سراحهم.

(م ح)

ANHA