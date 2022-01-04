​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يستولون على عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية في موباتا

وبحسب مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، فقد استولى المرتزق المدعو طارق جورية، الملقب بـ (أبو عمار) من المستوطنين المستقدمين من حي بابا عمرو في حمص، وبالتنسيق مع مرتزق يدعى أبو حمزة الموجود ضمن القطاع الأمني لقرية شوربة التابعة ناحية موباتا (معبطلي)، على عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية.

وكشف المصدر أسماء أصحاب حقول الزيتون التي استولى عليها المرتزقة، وهم:

* سيدو سيدو بن رشيد حج قدري 100 شجرة زيتون.

* حسين شيخ عثمان بن محمد 20 شجرة زيتون.

* فاروق خليل 120 شجرة زيتون.

* محمد أمير 220 شجرة زيتون.

* محمد علي علو 278 شجرة زيتون.

* محمد علي حشينو 220 شجرة زيتون.

* عثمان حشينو 125 شجرة زيتون.

وتقدر المساحة المستولى عليها بأكثر 50 هكتار منها نحو 10 هكتارات مزروعة بأشجار الزيتون.

ومن جهة أخرى قام المرتزقة السبت المنصرم، بقطع 12 شجرة زيتون من الحقل العائد ملكيته إلى المواطن إدريس شيخ عثمان الكائن في الجهة الغربية من قرية ميدانكي التابعة لناحية بلبلة على طريق السد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المرتزق طارق جورية فرض إتاوة عن كل شجرة زيتون منذ بداية الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين وحتى الآن، في كل من القرى التالية التابعة لناحية بلبلة وهي (بلدة بلبل- بوليو- شنكيله- بيكه- كوتانلي- عبلا- قره كول) وسرق محصول الزيتون للأهالي المهجرين، كما فرض نسبة 10% من محصول الزيتون على الأهالي الذين لا يزالون في قراهم.

كما قام عدد من قادة المرتزقة التابعة للاحتلال التركي مثل "مرتزقة السلطان مراد، ورجال الحرب، فيلق الشام، النخبة" بالاستيلاء على أكثر من 10 آلاف شجرة زيتون في بلدة ميدانكي عائدة ملكيتها إلى 47 أسرة.

(آ ر/ س ر)

ANHA