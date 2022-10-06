​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يستولون على 50 شجرة زيتون في ناحية جندريسه

أفادت مصادر من عفرين المحتلة، باستيلاء مرتزقة "لواء سمرقند" على 50 شجرة زيتون عائدة ملكيتها للمواطنين، حسين محمد حاج عبدو وحسين محمد مامد، بالإضافة إلى سرقة محصولها.

وحسب المصادر، فإن أشجار الزيتون العائدة للمواطن حسين محمد حاج عبدو تقع بالقرب من مستوطنة "الإحسان" في محيط جبل قازقلي في قرية كفر صفرة، أما أشجار الزيتون العائدة للمواطن (حسين محمد مامد) فتقع في محيط قرية بافلور بناحية جندريسه.

هذا ويعمد مرتزقة الاحتلال التركي إلى تدمير طبيعة عفرين والاستيلاء على أشجارها وقطعها بهدف تغيير معالمها، وتحطيب الأشجار وبيعها.

(ج س/ ل م)

ANHA