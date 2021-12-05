​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يستولون على 350 شجرة زيتون من أصحابها في شرا

وأفاد مصدر خاص من مقاطعة عفرين المحتلة، لوكالتنا، باستيلاء مرتزقة اقتصادية "الجبهة الشامية" والتي يقودها المرتزق "شيخ عبد الجبار" على 350 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها للمواطنَين زهير محمد وعصام محمد، من أهالي قرية معرسكه في ناحية شرا التابعة للمقاطعة المحتلة.

ووفقاً للمصدر، فإن ما تسمى "اقتصادية الجبهة الشامية" وبمساعدة المرتزق المدعو "عثمان رحيلو" قد حصلت على أوراق الملكية والمساحة من مدينة حلب، باستخدام شتّى أساليب الاحتيال من رُشى وتزوير وابتزاز ونقلت ملكية الأرض بموجب هذه الأوراق إلى أسمائهم لتصبح ملكاً لهم.

وزاد المصدر نفسه، أن عمليات نقل الملكية من قبل المرتزقة قد كثرت في الفترة الأخيرة، حيث يقدم المرتزقة على نهب ممتلكات السكان الأصليين أو إجبارهم على بيعها بأسعار رمزية.

ويأتي ذلك في إطار الأساليب المختلفة التي يتبعها الاحتلال التركي ومرتزقته، لشرعنة التغيير الديمغرافي الذي يجرونه في مقاطعة عفرين المحتلة.

(آ ر/ س ر)

ANHA