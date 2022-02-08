​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يستولون على (75) شجرة في بلبلة بعفرين المحتلة

أفاد مصدر في المقاطعة المحتلة لمراسلنا، بإقدام المرتزق المدعو "أبو أحمد الحياني" من مرتزقة "صقور الشمال" التابعة لدولة الاحتلال التركي على قطع (75) شجرة زيتون وفاكهة، تعود ملكيتها إلى المواطن "صبحي محمد" المهجّر من ناحية بلبلة في عفرين المحتلة.

ووفقاً للمصدر، فإن الأشجار قُطعت في 3 و4 من شباط الجاري، من الحقل الواقع بالقرب من مفرق قرية "قورنة" التابعة للناحية، للإتجار بها.

وأضاف المصدر أن المرتزق "أبو أحمد الحياني" قد استولى على أكثر من (18) ألف شجرة، في قرى شيخ خورزه، وزعرة، وعلي كارو، منذ احتلال عفرين وحتى الآن، وذلك بذريعة انتماء أصحابها إلى الإدارة الذاتية.

(آ ر/ي م)

ANHA