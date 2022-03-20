​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يستهدفون مواقع لقوات حكومة دمشق وأنباء عن سقوط قتلى

واستهدف مرتزقة الاحتلال التركي مواقع لقوات حكومة دمشق في محور كفروما ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وسط معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" تحليقاً لطيران استطلاع "مذخر" في أجواء منطقة معرة مصرين بريف مدينة إدلب، ما دون ذلك تشهد عموم منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" هدوءاً حذراً.

وقُتِلَ يوم أمس السبت، 3 عناصر من قوات حكومة دمشق بعملية تسلل نفذها مرتزقة تركيا على محور الفطاطرة في منطقة سهل الغاب شمال غرب حماة، فيما قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة قرى العنكاوي والفطاطرة في منطقة سهل الغاب، وجددت استهدافاتها وقصفها البري على مناطق في بينين وأطراف البارة وفليفل ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحاور التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

(ل د)