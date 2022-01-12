​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون أشجار الزيتون لأهالي ناحية جندريسه في عفرين المحتلة

وقالت المصادر أن مرتزقة "نور الدين الزنكي" التابعة للاحتلال التركي، قطعوا الثلاثاء، نحو 50 شجرة زيتون، عائدة ملكيتها للمواطن (مصطفى فردوني أبو بسام) من أهالي قرية الرفعاتية في ناحية جندريسه.

موضحة أن بستان المواطن مصطفى الفردوني يقع في قرية الرمادية التابعة لناحية جندريسه، حيث عمد المرتزقة إلى قطع أشجاره رداً على رفضه دفع إتاوة على أشجار الزيتون للمرتزقة.

وأفادت المصادر بأن مرتزقة "الحمزة ـ سمرقند ـ أحرار الشرقية" وبمشاركة المستوطنين بدأوا بحملة قطع الأشجار في قريتي مسكة والحمام التابعتين لناحية جندريسه.

ومن جهة أخرى استولى مرتزقة "فرقة السلطان مراد" على سيارة عائدة ملكيتها للمواطن (محمد سيدو سيدو كنو) من أهالي قرية سيمالكا التابعة موباتا في عفرين المحتلة، بحسب مصدر آخر.

(ف إ/ س ر)

ANHA