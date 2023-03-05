​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون الأشجار في 3 نواحي بعفرين المحتلة

أفادت مصادر من داخل عفرين المحتلة، بقطع مرتزقة "فيلق الشام" 79 شجرة زيتون معمرة، عائدة ملكيتها للمواطنين (أحمد نبو كله خيري ـ خليل نبو كله خيري) من أهالي قرية كفر نبو التابعة لناحية شيراوا.

وفي ناحية راجو، قطع مرتزقة "السلطان مراد" 9 أشجار لوز، عائدة ملكيتها للمواطن (رشيد شيخو) من أهالي قرية قاسم.

وفي ناحية شرا، قطع مرتزقة "السلطان مراد" 50 شجرة زيتون معمرة، و3 أشجار لوز، عائدة ملكيتها للمواطن (أحمد أوسو) من أهالي قرية قورت قولاق.

وتستمر جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الطبيعة والبشر في مقاطعة عفرين المحتلة، بهدف تضييق الخناق على الأهالي وتهجيرهم من ديارهم لترسيخ التغيير الديمغرافي في المقاطعة المحتلة.

(ج س/ ل م)

ANHA