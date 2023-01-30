​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون أكثر من (256) شجرة في عفرين المحتلة

وأفادت مصادر من مداخل مقاطعة عفرين المحتلة، بقطع مرتزقة فرقة "الحمزة" (20) شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها، للمواطنتين "عوفة صبحي (15) شجرة ـ شيراز نعسان (5) شجرات"، من أهالي قرية تلفة التابعة لناحية جندريسه.

وقطع مرتزقة فرقة "سلطان مراد" 36 شجرة زيتون معمرة للمواطنين "محمد فوزي خليل (12) شجرة ـ مصطفى خليل (12) شجرة ـ زياد خليل (12) شجرة"، من أهالي قرية بعرافا التابعة لناحية شرا.

كما اقتلع المرتزقة ذاتهم 200 شجرة من جذورها، زيتون، صنوبر، لوز، عائدة ملكيتها للمواطن "حنان سمو عبودان"، من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا.

وفي ناحية موباتا، قطع مرتزقة "سلطان مراد" مئات الأشجار الواقعة في محيط مقر عسكري، عند مفرق ناحية موباتا.

ويشار إلى أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها منذ مطلع العام الجاري، قطعوا أكثر من 5 آلاف الأشجار المثمرة والحراجية في قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة.

(ج س)

ANHA