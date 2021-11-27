​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون 3300 شجرة زيتون معمرة في عفرين المحتلة

وأفاد مصدر من المقاطعة المحتلة بقطع مرتزقة "السلطان مراد" التابعة للاحتلال التركي نحو 100 شجرة زيتون معمرة بشكل جائر، عائدة ملكيتها إلى ثلاثة مواطنين من أهالي قرية ميدانكي التابعة لناحية شرا.

وبحسب المصدر، فإن المواطنين هم كل من (إدريس هورو ـ وليد عثمان ـ علي عثمان)، وذلك بهدف تحطيبها والإتجار بها في الأسواق.

وفي السياق ذاته، أقدم مرتزقة "فيلق الشام" على قطع نحو 3000 شجرة زيتون معمرة، عائدة ملكيتها إلى المواطن (عصمت سيدو حسن)، من أهالي قرية حسن ديرا التابعة لناحية بلبلة.

وفي القرية ذاتها، أقدم مستوطنون من أسر مرتزقة "جيش الأحفاد" على قطع نحو 200 شجرة زيتون معمرة، عائدة ملكيتها إلى المواطنين (محمد حميد سيدو ـ فوزي شيخو وشقيقته مياسة).

هذا، ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته قطع أشجار الزيتون العائدة ملكيتها إلى سكان عفرين الأصليين؛ بهدف تغيير معالم المنطقة وتحطيب الأشجار والإتجار بها.

(ف إ/ س ر)

ANHA