​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون 1950 شجرة زيتون عائدة لأهالي قرية كيمار في عفرين المحتلة

بهدف تضييق الخناق على السكان الأصليين لعفرين المحتلة وتهجيرهم؛ يقطع مرتزقة الاحتلال التركي أشجار الزيتون في القرى المحتلة، لتحطيبها وبيعها في الأسواق التركية.

حيث أقدم مرتزقة فرقة "الحمزات" التي تعمل بأمر مباشر من الاستخبارات التركية على قطع نحو 1950، عائدة ملكيتها إلى ستة مواطنين من أهالي قرية كيمار المحتلة في ناحية شيراوا.

وبحسب المصدر، فإن 600شجرة زيتون تعود ملكيتها إلى المواطن شاهين نبو ـ و 350 شجرة تعود ملكيتها إلى عزت رشيد نبو ـ و150 شجرة لمجحم نبو ـ و 150 شجرة لنضال جمو نبو ـ و 400 شجرة لسعيد صبحي حسين) فيما لم يعرف اسم الشخص السادس.

(ف إ/ ل م)

ANHA