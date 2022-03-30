​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون طفلين في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة "فيلق الشام" باختطاف طفلين من أهالي قرية غزاوية التابعة لناحية شيراوا، وذلك بهدف تحصيل فدية مالية من ذويهما.

وبحسب المصدر، فإن الطفلين هما (زينب علي خليل 7 أعوام، وإبراهيم أحمد إبراهيم 9أعوام)، وأضاف أن الاختطاف جرى بتاريخ 27- 3- 2022، ولا يزال مصير الطفلين مجهولاً.

تسعى تركيا ومرتزقتها عبر هذه الجرائم إلى تهجير من تبقى من الكرد في مقاطعة عفرين المحتلة منذ 18 آذار عام 2018.

كانت نسبة الكرد قبل الاحتلال التركي تقارب الـ 95 بالمئة من إجمالي سكان المقاطعة، إلا أن تلك النسبة تقلصت إلى نحو 23 بالمئة بحسب منظمات حقوقية توثق جرائم دولة الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين.

(آ ر/ س ر)

ANHA