​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون صيدلاني وأبنه القاصر بعد رفضه بيع أدوية مخدرة لهم

وبحسب المصدر، فإن المرتزقة داهموا عدة صيدليات في قرية العلي باجلية التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، بحثًا عن أدوية مخدرة يدمن عليها المرتزقة، ومعروفة طبيًّا بآثارها المخدرة والإدمان والتي لا تباع إلا بوصفات طبية.

وأفاد المصدر لوكالتنا بأن المرتزقة اختطفوا الصيدلاني أحمد العبيد بسبب رفضه إعطاءهم أدوية معينة تستخدم لعلاج الهلوسة والأمراض النفسية، وبعد محاولة ابنه الطفل علي والذي يبلغ من العمر (15عامًا) تخليصه من أيديهم انهالوا عليه بالضرب بأخمص البنادق، واقتادوه مع والده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من ورود معلومات عن قيام المرتزقة باختطاف "إبراهيم خليل علو" من قرية الطويلة شمال ناحية سلوك في ريف مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة، وطلب 5 آلاف دولار أمريكي مقابل إعادته لأهله.

(ج)

ANHA