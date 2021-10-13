​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون نحو 10 مدنيين من قرية معملو بعفرين المحتلة

وأفاد مصدر من عفرين المحتلة، بمداهمة مرتزقة "الشرطة العسكرية والمعتصم بالله" قرية معملو التابعة لناحية راجو بـ 15 عربة عسكرية، واختطاف نحو 10 أشخاص من القرية.

وحسب المصدر فإن المرتزقة أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى القرية، وبدأوا باختطاف المواطنين بشكل همجي بحجج وتهم واهية.

وعُرف من المختطفين كلٌّ من "مصطفى محمد زيبار ـ فوزي حسين عثمان ـ أحمد حسين حمكلينو ـ أحمد حيدر جعفر ـ مصطفى شوقي ـ فوزي مراد جعفر، المختطف للمرة الثانية في غضون أقل من أسبوع".

وأكد المصدر أن المرتزقة اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرهم.

(ف إ/ ف)

ANHA