​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطنين اثنين من ناحية موباتا في عفرين المحتلة- تم التحديث

وقال المصدر إن مرتزقة الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي اختطفت المواطن (جهاد محمد منصور 51 عاماً) من أهالي قرية شوربة التابعة لناحية موباتا.

وأكد أن المرتزقة داهموا منزل المواطن جهاد منصور قبل اختطافه وذلك بحجج وتهم واهية، مشيراً إلى أنهم اقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

وبحسب المصدر نفسه فإن عناصر من مرتزقة شرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي اختطفوا المواطن (فريد أحمد مصطفى) من أهالي قرية عمارا التابعة لناحية موباتا التابعة للمقاطعة المحتلة، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

(كروب/ س ر)

ANHA