​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطنين اثنين من أهالي ناحية موباتا

وبحسب ما أفاده مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، فقد أقدم مرتزقة الشرطة العسكرية برفقة مرتزقة النخبة والتابعين لدولة الاحتلال التركي على اختطاف كل من المواطنين، أحمد حنان رشو (55 عاماً) ومنان سعيد شيخ سيدي (32 عاماً) من قريتهم شيخوتكو التابعة لناحية موباتا.

وأضاف المصدر بأن المرتزقة قاموا بنقل المختطفين إلى إحدى سجونهم في مركز ناحية موباتا، ليتم نقلهما لاحقاً إلى إحدى السجون في مركز مدينة عفرين المحتلة.

كما زاد المصدر بأن المرتزقة قد طالبوا ذوي المواطنين المختطفين بفدية مالية قدرها "1500" ليرة تركية لقاء إطلاق سراح واحد منهما.

(م)

ANHA