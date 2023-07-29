​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطنين اثنين في عفرين المحتلة

أفادت مصادر من عفرين المحتلة، لوكالتنا، باختطاف مرتزقة ما يسمى "الشرطة المدنية" الصيدلاني محمد محمد فاتي (45 عاماً) من أهالي ناحية راجو، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفي ناحية شرا، اختطف ما يسمى "الشرطة العسكرية" المواطن حسين مصطفى حدك (42 عاماً) من أهالي قرية دير صوان، للمرة الثانية مع الاستيلاء على سيارته، والاستيلاء على مبلغ 15 ألف دولار أميركي في منزله.

ويستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بجرائمهم بحق السكان في عفرين المحتلة، من قتل وخطف، وتغيير ديمغرافية المقاطعة، منذ ان احتلها في الـ18 من اذار/مارس 2018.

(ج س/ ل م)