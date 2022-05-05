​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطنة من ناحية موباتا في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من ناحية موباتا باختطاف مرتزقة الاحتلال التركي الموجودين في مدخل مدينة عفرين، مواطنة من أهالي قرية شيتكا التابعة لناحية موباتا، أثناء عودتها إلى المدينة من الناحية، في ثاني أيام عيد الفطر (3 أيار).

وكشف المصدر اسم المختطفة، وهي آرين فخري مسلم البالغة من العمر (35 عاماً)، متزوجة ولديها طفلان.

مضيفاً أن المرتزقة اختطفوا المواطنة آرين أثناء عودتها صباحاً من ناحية موباتا إلى مركز مدينة عفرين المحتلة، حيث تقيم، فاختطفت عند حاجز مدخل المدينة المحتلة، فيما لا يزال مصيرها مجهولاً.

(آ ر/ س ر)

ANHA