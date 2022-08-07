​​​​​​​مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطناً في عفرين المحتلة

وحسب مصدر من ناحية جندريسه، فقد اختطف مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي، المواطن عبود علي كامل (32 عاماً)، من أهالي قرية محمدية التابعة لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

منذ أن احتلت تركيا ومرتزقتها مقاطعة عفرين في الـ 18 من آذار عام 2018 لم يتوقف مسلسل الجرائم من قتل واغتصاب واستيلاء على الممتلكات فضلاً عن تهجير أكثر من 300 ألف مواطن من المقاطعة وعمليات تغيير ديمغرافي عبر توطين ما يزيد عن 400 ألف مستوطن من مناطق مختلفة من سوريا وخارجها وفق لما وثقته منظمات محلية ودولية.

(آ ر/ف)

ANHA